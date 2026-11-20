El detenido era buscado por autoridades de EUA y es señalado por su presunta relación con la red de explotación sexual infantil investigada en Jalisco

Pedro León “N”, de 33 años, identificado con el alias de “El Playboy”, fue detenido en Jalisco durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El hombre, originario de California, era buscado por Estados Unidos por su presunta participación en delitos relacionados con la explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil.

La captura se realizó en la comunidad de Cuyutlán, perteneciente al municipio de Mixtlán, como resultado de labores de inteligencia, ciberpatrullaje y colaboración con el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

El caso llamó la atención debido a que las autoridades relacionan al detenido con la investigación de una presunta red internacional de explotación sexual infantil, cuyo supuesto líder, Adalberto Rodríguez, conocido como “El Chucky 69”, fue capturado días antes en el municipio de Tequila.

¿Quién es Pedro León, alias ‘El Playboy’?

De acuerdo con información difundida sobre el operativo, Pedro León “N” tiene 33 años y es originario de California, Estados Unidos. Contaba con una orden de aprehensión vigente desde abril de 2021 por delitos que presuntamente habría cometido contra menores de edad.

Las investigaciones lo vinculan con una estructura dedicada a actividades de explotación sexual infantil. Por estos señalamientos era requerido por autoridades estadounidenses, que mantenían su búsqueda antes de que fuera localizado en territorio jalisciense.

Su ubicación fue posible mediante el intercambio de información entre corporaciones de ambos países, así como el trabajo de la Policía Cibernética y la unidad de Drones de Jalisco, que realizaron labores de seguimiento en la región Costa-Sierra Occidental.

Así fue el operativo para detenerlo en Mixtlán

En la intervención participaron elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Grupo de Operaciones Tácticas y el Escuadrón Aerotáctico, que desplegó un helicóptero Blackhawk.

También se contó con el apoyo de una unidad táctica Goliat. Una vez localizado el objetivo en Cuyutlán, los agentes corroboraron su identidad y procedieron con la detención.

Después de su captura, las autoridades notificaron al Servicio de Marshals de Estados Unidos y al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites correspondientes a su traslado. El procedimiento contempla llevarlo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para ponerlo a disposición de las autoridades estadounidenses.

¿Qué relación tiene ‘El Playboy’ con ‘El Chucky 69’?

La detención de Pedro León ocurrió días después de la captura de Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, quien fue localizado el 11 de noviembre en la colonia Texcalame, en el municipio de Tequila, Jalisco.

Rodríguez, ciudadano estadounidense de 45 años, es señalado como presunto responsable de encabezar una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Era buscado por autoridades de Arizona desde abril de 2017 y, de acuerdo con los reportes oficiales, fue juzgado en ausencia y sentenciado en 2023 a 50 años de prisión.

Entre los cargos que enfrenta en Estados Unidos se encuentran dos por exhibición indecente, 10 por conducta sexual con una menor de 12 años y uno por abuso sexual continuo de un menor.

Las investigaciones relacionan a la presunta organización con operaciones en distintos puntos de México, como Guerrero, Chapala, Tequila y Puerto Vallarta, además de California y Texas, en Estados Unidos, así como Canadá, Haití, Honduras y Colombia.