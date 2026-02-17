Capturan en Culiacán a presuntos plagiarios de La Nicholette

Autoridades detuvieron en Culiacán, a dos personas señaladas como presuntas responsables del secuestro de la influencer La Nicholette

Autoridades de Sinaloa detuvieron en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, a dos personas señaladas como presuntas responsables del secuestro de la influencer La Nicholette. Durante el operativo les aseguraron fusiles de asalto, cargadores y dos mil pastillas de aparente fentanilo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que la captura se logró tras una denuncia ciudadana que alertó sobre hombres armados en el sector.

El despliegue fue coordinado por el Grupo Interinstitucional, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal.

En el lugar, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) observaron a un hombre armado afuera de un domicilio. Al notar la presencia policial, ingresó al inmueble, donde fue alcanzado. Dentro de la vivienda localizaron a otro civil.

Durante la revisión se aseguró:

Dos detenidos (uno menor de edad)

Dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm

Doce cargadores

Dos mil pastillas presuntamente de fentanilo

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

Relación con el caso La Nicholette

Fuentes de seguridad señalaron que ambos estarían vinculados con la privación ilegal de la libertad de Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, ocurrida el 20 de enero de 2026.

La influencer fue interceptada tras descender de su vehículo en la plaza 11:11, en el sector Isla Musalá. El hecho quedó grabado por cámaras. Tras cuatro días de búsqueda, fue liberada el 24 de enero y posteriormente se trasladó a Estados Unidos.

En una transmisión realizada el 5 de febrero, la joven relató que fue obligada a grabar un video con un mensaje dirigido a presuntos líderes criminales y rechazó que se tratara de un montaje.

Nicole Pardo Molina cuenta con más de 111 mil seguidores en TikTok y 163 mil en Instagram. Su notoriedad creció tras el corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado en 2023, que superó millones de reproducciones en plataformas digitales.

Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar la posible participación de más personas en el caso.