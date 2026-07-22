Capturan embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Autoridades ministeriales determinarán el peso exacto de lo asegurado, el cual se sumará a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados

Autoridades federales detuvieron este martes a cinco personas que se trasladaban a bordo de una embarcación para trasladar más de 1.5 toneladas de presunta cocaína por las costas de Chiapas.

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo este decomiso en las inmediaciones del océano Pacífico, donde visualizaron a través de un patrullaje marítimo la pequeña embarcación a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.

En Chiapas, derivado de operaciones de vigilancia marítima y aérea, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas.

Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de… pic.twitter.com/TvSWnU3kAm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

Estas labores se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe señalar que las autoridades ministeriales determinarán el peso exacto de la presunta droga asegurada, el cual se sumará a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados.

Con esta incautación, se evitó que aproximadamente 3 millones 60 mil dosis de droga, lo que generó una afectación económica de aproximadamente $335 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Con esto, son más de 78.5 toneladas de cocaína asegurada en la mar durante la presente administración.

Incautan más de tres toneladas de metanfetamina en Sonora

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron este martes un tractocamión que trasladaba alrededor de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado en Sonora.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el decomiso registrado en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000.