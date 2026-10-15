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Capturan 'El Dámaso', líder del Cártel de Tláhuac en CDMX

Por: Diana Valeria Leyva

14 Octubre 2026, 09:36

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Este hombre fue identificado como segundo al mando del grupo delictivo, el cual se dedica a actividades ilícitas en al menos tres alcaldías

Capturan 'El Dámaso', líder del Cártel de Tláhuac en CDMX

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunciaron este miércoles la detención de Feliciano "N", alias "El Dámaso" presunto líder de la organización criminal denominada Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México.

En coordinación con la Policía de Investigación adscrita a la dependencia estatal, su captura registrada en la alcaldía Tlalpan fue resultado de meses de investigación.

De acuerdo con la ficha, este hombre contaba con operaciones en otras alcaldías como Xochimilco y Milpa Alta, por lo que lograron detenerlo en flagrancia en un centro comercial.

Este hombre fue identificado como segundo al mando del grupo delictivo, el cual se dedica a actividades ilícitas.

"El detenido sería identificado como el segundo al mando de este grupo delictivo y estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac".

Además, se destacó que se le decomisaron sustancias con características similares a la marihuana y cocaína, así como dos equipos de teléfonos celulares.

 

 

 

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