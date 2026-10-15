Capturan 'El Dámaso', líder del Cártel de Tláhuac en CDMX

Este hombre fue identificado como segundo al mando del grupo delictivo, el cual se dedica a actividades ilícitas en al menos tres alcaldías

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunciaron este miércoles la detención de Feliciano "N", alias "El Dámaso" presunto líder de la organización criminal denominada Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México.

En coordinación con la Policía de Investigación adscrita a la dependencia estatal, su captura registrada en la alcaldía Tlalpan fue resultado de meses de investigación.

#AlMomento | Detuvimos a “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac. Tras meses de investigación, agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX identificaron a Feliciano “N” y sus zonas de movilidad en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, hasta lograr su detención en flagrancia en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan. El detenido sería identificado como el segundo al mando de este grupo delictivo y estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac. Durante la detención se aseguraron vegetal verde, una sustancia con características similares a la cocaína y dos teléfonos celulares. ¿Lo reconoces y has sido víctima de algún delito relacionado con esta persona? Comunícate a la Línea Directa de la Fiscal, al 55 5345 5000, o acude a la Fiscalía de Alto Impacto, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, Azcapotzalco. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 14, 2026 De acuerdo con la ficha, este hombre contaba con operaciones en otras alcaldías como Xochimilco y Milpa Alta, por lo que lograron detenerlo en flagrancia en un centro comercial. Este hombre fue identificado como segundo al mando del grupo delictivo, el cual se dedica a actividades ilícitas. "El detenido sería identificado como el segundo al mando de este grupo delictivo y estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac". Además, se destacó que se le decomisaron sustancias con características similares a la marihuana y cocaína, así como dos equipos de teléfonos celulares.