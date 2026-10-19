Capturan 'El Bélico' en Tlaxcala, acusado por homicidio en 2021

Autoridades informaron que Héctor 'N' también es investigado por su posible participación en otros homicidios y hechos de violencia en Baja California

Héctor “N”, alias “El Bélico”, fue detenido en Tlaxcala y trasladado a Baja California, donde enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en un homicidio calificado con ventaja ocurrido en Tecate en noviembre de 2021.

De acuerdo con las investigaciones, el 11 de noviembre de ese año, alrededor de las 15:00 horas, el ahora detenido sostuvo una discusión con la víctima en un domicilio de la colonia Maclovio Herrera y posteriormente le disparó con un revólver.

La víctima murió días después en un hospital, a consecuencia de una herida de bala en la cabeza.

Labores de investigación permitieron ubicar a “El Bélico” en Tlaxcala, donde fue detenido el pasado 15 de octubre con la colaboración de la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con la ficha, su detención se dio luego de atender una denuncia ciudadana por la presunta venta de sustancias ilícitas en el estacionamiento de una plaza comercial.

"Durante la intervención, los elementos policiales aseguraron diversas dosis de una sustancia granulada con características similares a las del cristal", detalla el comunicado estatal.

Tras su captura, fue trasladado a Baja California y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Posteriormente, quedó internado en el penal de El Hongo, mientras continúa el proceso correspondiente.

'El Bélico', investigado por otros hechos violentos en Baja California

Autoridades informaron que Héctor “N” también es investigado por su posible participación en otros homicidios y hechos de violencia registrados en Tijuana y Tecate.

Su situación jurídica por estos casos dependerá del avance de las investigaciones y de las determinaciones de las autoridades competentes.