Capturan dos hombres en CDMX; eran buscados en Estados Unidos

Los detenidos de origen estadounidense, eran buscados por delitos como conspiración y fraude mientras se resguardaban en dos inmuebles de la ciudad

Agentes de seguridad detuvieron este sábado a los estadounidenses Anthony "N" y Pablo "N", por su presunta responsabilidad en delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas en la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses, Anthony "N" se encontraban en la zona residencial de la alcaldía Cuauhtémoc, motivo por el que elementos de cinco corporaciones desplegaron diversos recorridos de vigilancia en la zona.

Por su parte, Pablo "N" fue identificado como colaborador y cuenta con órdenes de arresto vigentes en el estado de Pennsylvania, por lo que fue detenido tras corroborar su identidad.

Según las indagatorias, Pablo "N" fue detenido mientras se resguardaba en un domicilio de la alcaldía Magdalena Contreras.

Ambos fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración, donde se llevarán a cabo los protocolos correspondientes para proceder con su deportación, en el marcode los mecanismos de cooperación internacional.