Capturan asistente de Grecia Quiroz por homicidio de Carlos Manzo

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue capturada alrededor de las 16:00 horas, en calles de la colonia Centro

Autoridades dieron a conocer este viernes sobre la detención de Yesenia "N", secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por su presunta vinculación con la muerte del expresidente municipal Carlos Manzo, registrada el pasado 01 de noviembre en Michoacán.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mujer fue capturada alrededor de las 16:00 horas, en calles de la colonia Centro, frente a la Casa de la Cultura.

Elementos de seguridad dieron a conocer su detención a través de redes sociales.

#ÚltimaHora | #Nacional



Elementos de la @SSPCMexico detuvieron este 9 de enero en #Uruapan, #Michoacán, a Yesenia "N", quien fuera secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz por estar presuntamente relacionada con el homicidio de Carlos Manzo. pic.twitter.com/haEMxR6cF6 — SPR Informa (@SPRInforma) January 9, 2026

Suman 11 detenidos por su presunta relación con muerte de Carlos Manzo

Para el 30 de diciembre, autoridades federales detuvieron a un total de 10 personas presuntamente vinculadas con el homicidio del exedil, quien perdió la vida la noche del pasado 01 de noviembre en la Plaza Pública de Uruapan.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, una de las personas detenidas se encontraba relacionada con un grupo del crimen organizado oriundo de Jalisco, mientras que el resto figuraban como escoltas del servidor público.