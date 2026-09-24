Capturan alcalde de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca: SSPC

Por medio del Operativo Enjambre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este miércoles la detención del presidente municipal de Miguel "N", Juchitán de Zaragoza en Oaxaca.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch anunció que el alcalde fue detenido junto a un hombre identificado como Carlos Alberto "N", alias "La Parca".

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

El titular de la dependencia afirmó que ambos cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

"Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región".

Con el objetivo de afectar la capacidad financiera de los acusados, autoridades detallaron que fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien llevó a cabo la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

García Harfuch también agradeció al gobernador Salomón Jara por la cooperación de su gobierno con las dependencias federales, cuyo objetivo es desarticular la estructura criminal.

En esta intervención también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), así como la Fiscalía del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.