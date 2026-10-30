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Capturan a tres miembros de 'Los Pichilinguillos' en Michoacán

Por: Diana Valeria Leyva

29 Octubre 2026, 13:09

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Esta detención se llevó a cabo como parte de las acciones desplegadas por el Plan Michoacán y se les acusa de delitos como narcotráfico y homicidio

Capturan a tres miembros de 'Los Pichilinguillos' en Michoacán

Autoridades federales detuvieron este jueves a tres integrantes de una célula delictiva generadora de violencia denominada "Los Pichilinguillos" en Michoacán.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad aseguró que dichas personas fueron detenidas en el municipio de Coahuayana, donde fueron identificados como Bernardo “N”, alias “Nando”; Leopoldo Fabián “N”, alias “Negrito”; y Leobardo “N”, alias “Lioba”.

Entre los delitos de los que se les acusa se encuentra narcotráfico por vía marítima, así como con delitos de secuestro, homicidio y extorsión.

Como parte del Plan Michoacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades estatales de la Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad Estatal llevaron a cabo este operativo.

 

 

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