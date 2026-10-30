Capturan a tres miembros de 'Los Pichilinguillos' en Michoacán

Esta detención se llevó a cabo como parte de las acciones desplegadas por el Plan Michoacán y se les acusa de delitos como narcotráfico y homicidio

Autoridades federales detuvieron este jueves a tres integrantes de una célula delictiva generadora de violencia denominada "Los Pichilinguillos" en Michoacán.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad aseguró que dichas personas fueron detenidas en el municipio de Coahuayana, donde fueron identificados como Bernardo “N”, alias “Nando”; Leopoldo Fabián “N”, alias “Negrito”; y Leobardo “N”, alias “Lioba”.

En Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, ejecutaron tres órdenes de cateo y detuvieron a tres integrantes de una célula delictiva generadora de violencia, quienes cuentan con órdenes de aprehensión y están vinculados con actividades de narcotráfico por vía marítima, así como con delitos de secuestro, homicidio y extorsión. A través del Plan Michoacán por la paz y la justicia mantenemos el trabajo coordinado con las autoridades estatales para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias michoacanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 29, 2026 Entre los delitos de los que se les acusa se encuentra narcotráfico por vía marítima, así como con delitos de secuestro, homicidio y extorsión. Como parte del Plan Michoacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades estatales de la Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad Estatal llevaron a cabo este operativo.