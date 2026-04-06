Capturan a tres en CDMX con más de 100 kilos de marihuana

Durante la intervención, las autoridades localizaron diversas bolsas de plástico que contenían un total de 104 kilogramos con 241 miligramos de marihuana

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, tras un operativo realizado en la Ciudad de México.

Cateo en Gustavo A. Madero derivó en detenciones

De acuerdo con las autoridades, el caso se originó a partir de trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Como resultado de estas acciones, se ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron detenidos Katerin “N”, Omar “N” y Jorge “N”.

Aseguran más de 100 kilogramos de marihuana

Durante la intervención, las autoridades localizaron diversas bolsas de plástico que contenían un total de 104 kilogramos con 241 miligramos de marihuana.

Además, fueron asegurados objetos relacionados con la posible distribución de droga, entre ellos dos básculas digitales y tres teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Inicialmente, el caso fue atendido por el fuero común; sin embargo, debido a la naturaleza del delito, la competencia fue declinada a la instancia federal.

FGR obtiene vinculación y prisión preventiva

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Ciudad de México, integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios.

En audiencia, un juez determinó vincular a proceso a los tres imputados, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la recolección de pruebas para el desarrollo del caso.