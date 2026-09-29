Capturan a tigresa de Bengala que atacaba ganado en Jalisco

Mediante un operativo con drones y tecnología térmica, autoridades aseguraron al ejemplar de gran peso que merodeaba cultivos.

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Un operativo interinstitucional integrado por corporaciones federales, estatales y municipales logró la captura de una tigresa de Bengala subadulta de más de 100 kilogramos que merodeaba en zonas de cultivo y atacaba ganado en el municipio de La Barca, Jalisco.

Para la localización del ejemplar, las autoridades desplegaron tecnología especializada mediante el uso de drones equipados con cámaras térmicas y la colocación de trampas específicas.

El procedimiento se concretó de manera segura y sin registrarse incidentes ni personas lesionadas durante la contención de la felina, que mantenía en alerta a los pobladores de la localidad.

Tras su aseguramiento, la tigresa de Bengala fue trasladada a las instalaciones de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en Tlajomulco de Zúñiga.

En dicho espacio, personal especializado realizará la valoración médica correspondiente y mantendrá al ejemplar bajo resguardo a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para determinar su destino final.