La Secretaría de Defensa Nacional afirmó que durante la actual administración se han detenido a 59 mil 510 presuntos delincuentes

Fuerzas federales detuvieron a seis presuntos integrantes de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, facción “Los Chapitos”, durante un operativo realizado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura se llevó a cabo este 24 de noviembre, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle.

El 24 de noviembre de 2026, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales del Ejército, comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a 6 integrantes de una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”, en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle, municipio de Mazatlán, Sin., asegurándoles 4 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 1 vehículo y 1 Motocicleta. Durante la presente administración, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59,510 presuntos delincuentes. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Mazatlán, Sin., para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2026 Durante la intervención, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Fuerzas Especiales del Ejército, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, un vehículo y una motocicleta. Autoridades informaron que los seis detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. Asimismo, se reportó que durante la actual administración la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59 mil 510 presuntos delincuentes.