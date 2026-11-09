Capturan a 'R2' junto a 19 personas en Zapopan, Jalisco: SSPC

En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán. También fueron detenidas otras 19 personas. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la @DEAHQ. Cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Esta célula está relacionada principalmente con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate. Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica. La información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, la localización de Rafael “N” fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

@DEAHQ remains steadfast in our commitment to providing our international partners @OHarfuch @SSPCMexico @SEMAR_mx @Sedenahn with vital intelligence, strengthening our collective efforts to identify, target, and dismantle the criminal organizations threatening our communities and national security. @TheJusticeDept @HSTaskForce — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 8, 2026

El presunto líder criminal cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, además de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

'R2' estaría relacionado con extorsiones a productores de aguacate

La célula criminal de “Los Rs” estaría vinculada principalmente con actividades de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra autoridades.

Entre sus presuntas víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate, de acuerdo con la información difundida por las autoridades federales.

Enfrentamiento dejó herido a presunto líder criminal

Durante el despliegue de seguridad se registró un enfrentamiento, en el que Rafael “N”, alias “R2”, resultó herido, por lo que recibe atención médica.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las autoridades señalaron que la información sobre el operativo es preliminar y que se actualizará conforme avancen las investigaciones.