Capturan a presunto integrante de La Unión Tepito en CDMX

Alexis Alan, alias "El Alexis", fue detenido en la Jardín Balbuena con droga, un arma de fuego y un brazalete de preliberación, informaron autoridades

Elementos de inteligencia detuvieron a Alexis Alan, alias "El Alexis", identificado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito, durante un operativo realizado en la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, el detenido sería el presunto responsable de dirigir al grupo de sicarios conocido como UJ40, conformado por menores de edad, y presuntamente recibía instrucciones desde prisión de Víctor Hugo Ávila, alias "El Huguito", señalado como uno de los antiguos líderes de La Unión Tepito.

Fue detenido durante labores de vigilancia

La captura ocurrió mientras agentes realizaban labores de inteligencia y vigilancia en la colonia Jardín Balbuena. Al llegar al cruce de las calles Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa, observaron a un hombre y una mujer a bordo de un vehículo de alta gama color azul.

Tras una inspección, las autoridades aseguraron 99 bolsitas con mariguana, 45 dosis de piedra y 31 gramos de crystal.

Además, decomisaron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, tres teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo y el automóvil en el que viajaban.

Las autoridades señalaron que "El Alexis" llevaba colocado un brazalete de seguridad de preliberación en uno de sus pies y, al momento de la detención, intentó convencer a los agentes para evitar ser arrestado.