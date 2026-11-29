Un hombre identificado como Sergio Javier ‘N’ fue detenido en Michoacán por su probable participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, en Zapopan, Jalisco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en la colonia Anexo San Rafael, en el municipio de Uruapan, Michoacán, por elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión.

🚨 Fiscalía informa 👮🏻‍♂️ Fue detenido en Michoacán un hombre por su probable participación en el feminicidio de una influencer, ocurrido en 2025, en Zapopan. (1-2) https://t.co/O6LUj7QOkL — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 28, 2026

La captura se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Sergio Javier 'N' tuvo participación activa durante el crimen de Valeria Márquez

La captura se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre las Fiscalías de Jalisco y Michoacán, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las investigaciones, Sergio Javier “N” habría tenido una participación activa antes, durante y después del crimen, por lo que la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

La dependencia señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer el feminicidio y garantizar que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales.

¿Quién fue la influencer Valeria Márquez, cuya muerte conmocionó al país?

El feminicidio de Valeria Márquez, una influencer y empresaria de 23 años, fue asesinada a balazos el 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan.

Parte de la agresión quedó registrada durante la transmisión, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales

El caso dio un giro el 31 de julio de 2026, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre una nueva línea de investigación, donde mencionaba que la influencer era pareja del hijo de Ramón Ángel "N", alias "R1", quien habría solicitado a su padre ordenar el asesinato de la joven.

Posteriormente, el 2 de agosto de 2026, fue detenido Iván Martín "N" como presunto coautor material del feminicidio.

Dichas indagatorias apuntan a una posible participación de integrantes de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).