Capturan a presunto feminicida de estudiante de la UMAR en Oaxaca

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de noviembre en la habitación que Zaira rentaba en el sector H3 de La Crucecita

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el domingo 8 de noviembre la detención de un hombre por su probable responsabilidad en el feminicidio de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante de la Universidad del Mar (UMAR) en Huatulco. La investigación llevó a los agentes hasta el comprador del teléfono de la joven, cuya declaración permitió identificar al sospechoso, un vecino que vivía en el mismo inmueble.

El rastreo del celular condujo a la detención

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de noviembre en la habitación que Zaira rentaba en el sector H3 de La Crucecita, en Santa Cruz Huatulco. La investigación ministerial señala que el hombre, identificado como G. A. A., habría ingresado al cuarto y agredido sexualmente a la estudiante. Los peritajes establecieron que murió por asfixia mecánica.

La Fiscalía sostiene que el sospechoso se llevó el celular de Zaira para venderlo. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones analizaron los registros telefónicos, localizaron el equipo y tomaron declaración al comprador. Con esos indicios, la Vicefiscalía Regional de la Costa solicitó una orden de aprehensión, que concedió un juez de control con sede en San Pedro Pochutla.

Tras la captura, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público y de la autoridad judicial. Al anunciar la aprehensión, la Fiscalía aún no informó de una vinculación a proceso ni de la imposición de medidas cautelares.

Estudiantes piden corredores seguros en Huatulco

Zaira era originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz y cursaba el primer semestre de Relaciones Internacionales. El 5 de noviembre, estudiantes de la UMAR bloquearon la carretera federal 200 frente al campus para exigir justicia, corredores escolares seguros y la regulación de los inmuebles que ofrecen alojamiento a estudiantes foráneos.

Al día siguiente hubo una marcha en Bahías de Huatulco, mientras familiares, amistades y docentes despidieron a Zaira en Miahuatlán. El Ayuntamiento de Santa María Huatulco condenó el feminicidio y anunció que colaboraría con la investigación y dialogaría con la comunidad universitaria.

La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez denunció que desde junio se habían registrado cuatro feminicidios en zonas aledañas al campus, incluido el de Zaira. Según la legisladora, otra mujer fue hallada sin vida en el mismo inmueble en junio. La Fiscalía no ha establecido públicamente un vínculo entre ambos casos.