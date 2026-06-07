Capturan a presunto criminal buscado por Interpol en Chiapas

Las autoridades también reportaron antecedentes por portación, tenencia o conducción de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron en Chiapas a un presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha, identificado como Orlando “N”, alias “El Misterio”, quien era buscado internacionalmente mediante una ficha roja de Interpol.

El hombre, de nacionalidad salvadoreña, fue asegurado durante un operativo realizado en la zona fronteriza con Guatemala, como parte de las acciones de vigilancia e inteligencia desplegadas por autoridades mexicanas en la región sur del país.

Intentó escapar al notar presencia policial

De acuerdo con la Fiscalía General de Chiapas, los elementos de seguridad detectaron a una persona del sexo masculino que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.

Tras darle seguimiento, las autoridades lograron su aseguramiento y confirmaron que se trataba de un ciudadano salvadoreño señalado como presunto integrante relevante de la estructura criminal de la Mara Salvatrucha.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales, en una zona considerada estratégica por su cercanía con la frontera entre México y Guatemala.

De acuerdo con registros del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, Orlando “N” contaba con una ficha roja de Interpol, además de órdenes de captura y antecedentes por delitos graves.

Entre los señalamientos en su contra se encuentran homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación.

Las autoridades también reportaron antecedentes por portación, tenencia o conducción de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

Podría ser entregado a autoridades salvadoreñas

Tras su detención, el presunto líder pandillero será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, como parte del proceso para definir su situación en territorio mexicano.

Una fuente de seguridad explicó que una eventual deportación podría agilizar su entrega a las autoridades de El Salvador, donde es requerido para enfrentar a la justicia por los delitos que se le atribuyen.

La detención de “El Misterio” ocurre en medio de una ofensiva regional contra integrantes de la Mara Salvatrucha, organización criminal con presencia en Centroamérica y redes transnacionales.

El caso también refleja la cooperación entre autoridades mexicanas, salvadoreñas, Interpol e instancias internacionales para ubicar a personas con órdenes de captura vigentes que presuntamente intentan evadir la acción de la justicia fuera de su país de origen.