Capturan a policías por secuestro de la periodista Roxana Ramírez

La periodista fue privada de la libertad en Nanchital, municipio ubicado a unos siete kilómetros por carretera de Ixhuatlán del Sureste

La detención de cinco policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, abrió una nueva línea de investigación en el caso de la periodista Roxana Ramírez, privada de la libertad desde el pasado 2 de junio en la localidad de Nanchital.

Entre los agentes detenidos se encuentra el comandante de la corporación municipal, señalado junto con otros elementos por su presunta participación en el secuestro de la comunicadora, directora del portal Pulso Informativo Del Sureste.

Detienen a policías municipales tras captura de “Delta 7”

El gobierno municipal informó sobre el procedimiento realizado contra el comandante y elementos de la Policía Municipal, aunque en su comunicado no precisó la causa del arresto.

La detención de los policías se dio horas después de que autoridades confirmaran la captura de José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, señalado como presunto responsable del secuestro de Roxana Ramírez.

La periodista fue privada de la libertad en Nanchital, municipio ubicado a unos siete kilómetros por carretera de Ixhuatlán del Sureste, donde operaban los policías detenidos.

El secuestro fue captado en video y causó conmoción

El pasado 2 de junio, Ramírez fue raptada con violencia de su domicilio y hasta la fecha no ha sido localizada por autoridades federales o estatales.

El caso provocó amplia conmoción debido a que la irrupción del comando quedó grabada en video y posteriormente fue difundida en redes sociales.

En las imágenes se observa a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando con un mazo una puerta de aluminio, mientras ingresan al domicilio y apuntan a los ocupantes de la vivienda.

El 12 de junio, la Fiscalía General de la República asumió el control de la investigación por la privación ilegal de la libertad de la periodista.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, debido al perfil de la víctima y al contexto de violencia contra comunicadores en la entidad.

Tras la difusión de versiones sobre la captura de los elementos policiales, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores o información no verificada.

Veracruz, una zona de alto riesgo para periodistas

Veracruz es considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 se contabilizan 31 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos en la entidad.

La detención de los policías municipales profundiza la preocupación por el caso Roxana Ramírez y coloca bajo revisión el posible involucramiento de autoridades locales en una agresión contra la libertad de expresión.