Capturan a otro excolaborador de García Luna por lavado de dinero

A Jesús Alberto "N" se le acusa de participar en un esquema de corrupción que resultó en el desvío de más de $5,112 millones de pesos del erario

Elementos de las fuerzas federales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Alberto "N", exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presunto colaborador cercano de Genaro García Luna. Se le acusa de participar en un esquema de corrupción que resultó en el desvío de más de $5,112 millones de pesos del erario.

Así se logró su aprehensión

La detención se llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tras su captura, el imputado fue trasladado de inmediato para ser puesto a disposición de un juez federal en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Cómo funcionaba el desvío de recursos?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Alberto "C" habría aprovechado su posición jerárquica en la SSP para facilitar la firma de contratos irregulares. La investigación señala que:

Se realizaron simulaciones de operaciones con recursos públicos destinados al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

El dinero fue canalizado a través de triangulaciones hacia empresas controladas por Genaro García Luna y sus cómplices.

Los recursos desviados formaban parte del presupuesto para el sistema penitenciario federal.

¿Qué cargos enfrenta?

El Ministerio Público Federal buscará la vinculación a proceso del exfuncionario por tres delitos considerados graves:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Delincuencia organizada.

Peculado.

Este arresto forma parte de las investigaciones en curso para desarticular la red de corrupción que operó durante la gestión de García Luna, quien actualmente se encuentra bajo custodia en Estados Unidos.