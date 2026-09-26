Capturan a ocho en despliegues efectuados en Sinaloa: SSPC

La última detención en Sinaloa se registró este 22 de septiembre, cuando Jesús Antonio, alias 'El Peli', identificado como presunto operador de 'Los Chapitos'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este viernes la detención de ocho presuntos delincuentes durante los despliegues instalados en el estado de Sinaloa.

A través de redes sociales, el titular detalló que ocho personas fueron detenidas como resultado del reforzamiento de seguridad en el municipio de Mazatlán.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en acciones operativas coordinadas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales.

Se aseguraron:

8 detenidos

19 armas de… pic.twitter.com/xAgTgveTHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 25, 2026 A estos hombres les fueron decomisados 19 armas de fuego, más de 2,000 cartuchos, 14 artefactos explosivos, 415 pastillas de fentanilo, así como vehículos y equipo táctico. En estos despliegues participó personal perteneciente a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como autoridades estatales y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Recordemos que la última detención se registró este 22 de septiembre, cuando Jesús Antonio, alias 'El Peli', identificado como presunto operador de "Los Chapitos" en este mismo municipio. En esta ocasión, este operador del crimen organizado fue detenido en posesión de al menos tres armas de fuego y dinero en efectivo, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.