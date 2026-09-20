Capturan a nueve tras enfrentamiento armado en Sinaloa

Entre los sospechosos detenidos se encuentra un menor de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

En el marco de las acciones de reforzamiento de la seguridad en la zona serrana de Mazatlán y los límites territoriales con Durango, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Marina) detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, tras repeler un ataque con armas de fuego.

El enfrentamiento ocurrió durante patrullajes terrestres desplegados para fortalecer la presencia operativa en la zona. Agentes federales fueron agredidos por un grupo de civiles armados que se desplazaban a bordo de seis camionetas todo terreno. Ante la amenaza directa a su integridad física, las fuerzas de seguridad activaron los protocolos de respuesta y repelieron la agresión hasta controlar la situación.

Decomiso de armamento, artefactos y vehículos

Posterior a la neutralización del ataque, el personal de la Marina y la SSPC aseguró un importante arsenal militar y equipo táctico, entre ellas 17 armas largas, en las que se incluye una ametralladora y lanzagranadas, también más de 120 cargadores y cartuchos de diversos calibres, 40 artefactos explosivos improvisados y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal, dosis de marihuana y equipo táctico variado.

Los detenidos recibieron la lectura de sus derechos constitucionales antes de ser remitidos, junto con el armamento y los vehículos asegurados, ante el Ministerio Público correspondiente, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación legal.

En cuanto al menor de edad implicado, fue puesto a disposición de las autoridades especializadas en justicia para adolescentes, respetando el marco legal aplicable.