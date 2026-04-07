Capturan a 'Milo', operador ligado a red criminal internacional

El presunto integrante de la Mafia Cubano-Americana era buscado por Estados Unidos por delitos como tráfico de personas y drogas

Elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “Milo”, identificado como coordinador operativo y financiero de la organización criminal conocida como Mafia Cubano-Americana.

De acuerdo con autoridades federales, el detenido contaba con una orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de personas, drogas y contrabando.

En Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_QROO detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la… pic.twitter.com/G5H6ts8uQg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 6, 2026

Objetivo prioritario en la entidad

“Milo” era considerado un objetivo prioritario en Quintana Roo. Su localización fue posible gracias a labores de inteligencia coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez, específicamente en el fraccionamiento Residencial Arbolada, donde elementos de seguridad realizaban recorridos de supervisión.

Durante la intervención, las autoridades lograron la detención de dos personas. Tras una inspección, se aseguraron 38 dosis de mariguana y una camioneta color gris.

La segunda persona detenida fue identificada como Joseline “N”, quien también presuntamente forma parte del mismo grupo delictivo.

Traslado para proceso de extradición

A ambos detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Luego de confirmar su identidad, Remigio “N” fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México, donde continuará el proceso correspondiente para su extradición a Estados Unidos.