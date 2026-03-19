Capturan a 'Lobo Menor' en CDMX por magnicidio de Villavicencio

El máximo cabecilla del 'Los Lobos' es considerado como uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con cárteles mexicanos

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor" fue capturado en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc tras ser señalado como uno de los responsables del magnicidio del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio en 2023.

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro dio a conocer la captura de este presunto delincuente en colaboración con las autoridades mexicanas.

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.



Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Según el mandatario colombiano, su captura fue resultado de la operación "Jericó", la cual se desplegó en el sector de Polanco.

El máximo cabecilla del "Los Lobos" es considerado como uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias "Iván Mordisco" y los carteles mexicanos.

Aseguró que dicha aprehensión constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México.

García Harfuch asegura que 'Lobo Menor' contaba con ficha roja de Interpol

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, destacó a través de sus redes sociales, que el objetivo contaba con ficha roja de Interpol por delitos de alto impacto.

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico @SSC_CDMX e @INAMI_mx detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en… pic.twitter.com/Vm4y9wbfZg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 18, 2026

La detención se logró tras trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración.

“Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional… se logró la detención en la Ciudad de México”, informó Harfuch.

Colombia oficializa detención del líder criminal

Ante esto, Colombia detuvo de manera oficial a "Lobo Menor" en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, identificado como uno de los autores intelectuales del magnicidio Fernando Villavicencio en 2023.

"La detención se produjo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá cuando Aguilar Morales arribó en un vuelo procedente de México. El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano", señaló Migración Colombia

Según esa autoridad, los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de verificación de Colombia permitieron establecer su verdadera identidad para detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial.

Según la Fiscalía de Colombia, los tres miembros de Los Lobos al parecer participaron en la planificación del crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en los exteriores de un coliseo en el norte de Quito, cuando Villavicencio salía de un mitin político para las elecciones presidenciales.