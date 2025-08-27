Capturan a José Luis 'N' en Colima, familiar de 'El Mencho'

Se obtuvo la zona de movilidad del sujeto requerido por las autoridades de Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga.

Autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis "N", alias "Chalamán", presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes alis "El Mencho".

Resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, se obtuvo la zona de movilidad del sujeto requerido por las autoridades de Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga.

En el operativo de captura participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes.

Tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa contra José Luis “N”.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para los trámites subsecuentes.