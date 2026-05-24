Capturan a Isidro Mejía, exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosi

Durante la inspección, las autoridades localizaron un arsenal integrado por armas largas, armas cortas, cargadores y municiones

Isidro Mejía Gómez, conocido como “Chilo” Mejía y exalcalde de Tampamolón Corona, fue detenido junto con su esposa durante un operativo de seguridad realizado en la Huasteca potosina, luego de que autoridades estatales localizaran armas de fuego, cargadores y cartuchos dentro de la camioneta en la que viajaban.

La captura ocurrió este sábado en una carretera de San Luis Potosí y el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República, debido a que parte del armamento asegurado podría corresponder a armas de uso exclusivo del Ejército.

Operativo se realizó en la Huasteca potosina

De acuerdo con los reportes oficiales, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban labores de vigilancia sobre la carretera Tampamolón-San José de la Cruz, a la altura del Rancho El Diamante, cuando detectaron una camioneta Dodge RAM color rojo.

Los ocupantes de la unidad presuntamente intentaron evadir a los agentes al notar la presencia policial, por lo que los elementos estatales les marcaron el alto para realizar una revisión preventiva.

En el vehículo viajaban el exalcalde Isidro Mejía Gómez y su esposa, identificada como Gabriela “N”, quienes fueron detenidos tras el hallazgo del armamento.

Aseguran armas largas, cortas y cartuchos útiles

Durante la inspección, las autoridades localizaron un arsenal integrado por armas largas, armas cortas, cargadores y municiones.

Entre lo asegurado se encuentran un fusil AK-47, un rifle AR-15, una escopeta semiautomática, dos rifles de distintos calibres y tres armas cortas.

También fueron decomisados siete cargadores, 86 cartuchos útiles y la camioneta Dodge RAM en la que se trasladaban los detenidos.

Por las características del armamento, las autoridades determinaron poner el caso a disposición de la Fiscalía Federal para que se defina la situación jurídica de los detenidos.

Exalcalde queda bajo investigación federal

“Chilo” Mejía y su esposa fueron trasladados ante la delegación de la FGR en San Luis Potosí, donde se integrará la carpeta correspondiente por la posible comisión de delitos relacionados con portación y posesión de armas de fuego.

Las investigaciones deberán establecer el origen del armamento, si contaban con permisos para su posesión y si las armas aseguradas están relacionadas con algún hecho delictivo reciente.

Hasta el momento no se ha informado si existen más personas investigadas o si el exalcalde mantiene vínculos directos con algún grupo criminal.

Isidro Mejía fue alcalde de Tampamolón Corona

Isidro Mejía Gómez fue presidente municipal de Tampamolón Corona durante el periodo 2018-2021, bajo las siglas de Nueva Alianza.

Después de su administración, enfrentó señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y fue inhabilitado durante seis años por el Congreso de San Luis Potosí, junto con integrantes de su cabildo.

La sanción estuvo relacionada con irregularidades en consultas indígenas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.