Capturan a familiares del líder criminal Carlitos Rugrats

Tras cinco cateos en Culiacán, autoridades de la SSPC, Marina y FGR aseguraron armamento, drogas y vehículos vinculados al grupo Los Rugrats.

Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a siete personas en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, entre ellas cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, señalado como líder de una célula del Cártel de Sinaloa vinculada a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, informaron este jueves fuentes federales.

Las fuentes identificaron a Páez Pereda como un objetivo prioritario para México y Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Entre los arrestados figuran Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, primas del supuesto jefe criminal y señaladas como encargadas de la logística del grupo “Los Rugrats”.

También fueron detenidos Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, identificados como tía y tío de Páez Pereda, así como Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado conjunto que las detenciones ocurrieron tras cinco registros autorizados por un juez en inmuebles de las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica (sindicatura del municipio de Culiacán).

Según el comunicado, los agentes localizaron propiedades que la organización utilizaba para reuniones, coordinación de actividades y resguardo de integrantes.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las fuerzas federales confiscaron tres armas largas, una corta, ocho cargadores, cartuchos, dos paquetes con cocaína, otras dosis de droga y dinero en efectivo, además de tres automóviles, un vehículo todoterreno y una motocicleta.

También aseguraron teléfonos, una tableta y dos computadoras portátiles.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica, mientras los cinco inmuebles permanecen bajo resguardo oficial.

El 7 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra Páez Pereda por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y tráfico de drogas.

Según la acusación, la célula produce y distribuye fentanilo, metanfetamina y cocaína, y respalda con armas y hombres a la facción en conflicto.

La operación se conoció un día después de que las autoridades mexicanas informaran de la captura, ocurrida el 13 de octubre, de alias “Wicho”, identificado como operador financiero y logístico de la organización y requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con cocaína.

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 una escalada de violencia por la confrontación entre facciones del crimen organizado.