Capturan a exalcalde de Ayala en operativo federal

Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, fue detenido en Morelos durante un operativo federal relacionado con investigaciones por delincuencia organizada

Autoridades federales detuvieron durante la madrugada de este jueves a Antonio Domínguez Aragón, expresidente municipal de Ayala, Morelos, como parte de las acciones del Operativo Enjambre, estrategia enfocada en combatir presuntas redes de apoyo al crimen organizado.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura del exalcalde, quien gobernó el municipio de Ayala entre 2016 y 2018. Además de su trayectoria municipal, también se desempeñó como diputado local por el PRI y encabezó la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO).

De acuerdo con reportes preliminares, la detención estaría relacionada con investigaciones por delincuencia organizada y presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la región oriente de Morelos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los delitos específicos que se le imputan.

Operativo en Ayala

La captura fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, quienes desplegaron acciones en distintos puntos del municipio de Ayala, incluyendo la cabecera municipal y la comunidad de Tlayecac.

Junto con Domínguez Aragón también fue detenido Roberto N, quien se desempeñó como secretario municipal durante la administración de Isaac Pimentel Mejía.

Según autoridades federales, las investigaciones avanzaron tras la detención en Puebla de Homero N, alias “La Tripa”, identificado como presunto líder criminal del grupo denominado Tlahuica. La información obtenida permitió profundizar en las indagatorias sobre la posible participación de exfuncionarios en actividades ilícitas.

Tras su captura, ambos detenidos fueron trasladados a instalaciones de la FGR en Cuernavaca para su certificación médica y posteriormente puestos a disposición de un juez en Matamoros, Tamaulipas, donde fueron libradas las órdenes de aprehensión.

El caso de Antonio Domínguez Aragón se suma a una serie de investigaciones y capturas de funcionarios y exfuncionarios en Morelos durante los últimos meses.

Entre las personas señaladas o detenidas en distintas acciones se encuentran Agustín N, expresidente municipal de Atlatlahucan; Jonathan N, tesorero municipal de Cuautla; Pablo N, oficial mayor; Horacio N, exsecretario municipal; Mauro N, líder transportista; y Arisbel N, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan.