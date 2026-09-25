Capturan a Ernesto Enrique 'N', alias 'Niño' en Baja California

Durante el operativo, en el que también fue detenido otro individuo, las autoridades aseguraron droga, armamento y diversas municiones

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Ernesto Enrique "N", alias "Niño" en Mexicali, Baja California.

Este hombre fue identificado por autoridades como presunto jefe de plaza del "Cártel del Pacífico", facción Los Mayos, en Puerto Peñasco, Sonora.

La operación se realizó como resultado del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos y trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con las autoridades, “Niño” tendría presencia en Mexicali y Los Mochis, Sinaloa, y sería responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

También es señalado como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José N, alias “Ruso”, identificado como jefe del grupo delictivo “Los Rusos”, perteneciente al Cártel del Pacífico.

Aseguran droga y armamento

Durante el operativo, en el que también fue detenido otro individuo, las autoridades aseguraron droga, armamento y diversas municiones.

Ernesto Enrique "N" cuenta además con una orden de aprehensión federal por delitos contra la salud, específicamente por la presunta posesión de fentanilo con fines de comercio.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.