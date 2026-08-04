Capturan a 'El Tito' por feminicidio de Beany Lozano en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este lunes la captura de José Manuel "N", alias "El Tito", identificado como uno de los objetivos prioritarios más buscados en Chiapas.

A través de redes sociales, el titular de la dependencia afirmó que la detención se llevó a cabo en Sinaloa, debido a que cuenta con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano.

En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y @FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de… pic.twitter.com/DxSNIVItZD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

En su publicación, se detalló que la Fiscalía del Estado ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos por información que diera con su ubicación.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía Estatal llevaron a cabo este operativo.

Por esta aprehensión, García Harfuch agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el apoyo brindado. Por su parte, el mandatario estatal respondió que con esto se refleja una "cero impunidad".

El trabajo coordinado da buenos resultados. Agradezco al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch @OHarfuch, quien en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de… https://t.co/M0kCFBEY7J — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) August 3, 2026 ¿Cómo sucedió el feminicidio de Beany Lozano? El feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), conmocionó a Chiapas y generó una ola de exigencias de justicia por parte de familiares, amigos y colectivos feministas. Presuntamente, mientras ambos viajaban en una camioneta en el municipio de Tuxtla Chico, "El Tito" le disparó en la cabeza y la abandonó gravemente herida. Beany fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante 11 días. Sin embargo, el 17 de abril falleció a consecuencia de las lesiones. Tras su muerte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas reclasificó la carpeta de investigación como feminicidio y emitió una orden de aprehensión contra José Manuel Rubio Santini, además de ofrecer una recompensa por información que permitiera dar con su paradero.