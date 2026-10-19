Capturan a "El Talibán" en operativo militar en Mazatlán

Autoridades federales aseguraron armamento y vehículos tras la captura de presuntos implicados en crímenes en la entidad.

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En una serie de operativos coordinados en los municipios de El Rosario y Mazatlán, fueron detenidos Jesús Abraham “Talibán” e integrantes de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico. Las acciones operativas permitieron desarticular parte de los círculos de seguridad de operadores regionales de la facción “Los Chapitos”.

El despliegue estuvo a cargo de elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con el respaldo estratégico de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, y se realizó en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Golpes operativos y antecedentes criminales

El primer operativo tuvo lugar en El Rosario, el 16 de octubre, donde se detuvo a cuatro integrantes del círculo de seguridad de Oscar Luciano “Casco” o el “81”, jefe regional de “Los Chapitos”, operativo que incluyó la aprehensión de una persona de nacionalidad colombiana.

En Mazatlán se realizó el segundo operativo; el 17 de octubre, tras las indagatorias previas, se concretó la captura de Jesús Abraham “Talibán”, persona de confianza de Juan Benito “Beny 17”, también jefe regional de la misma facción, a quien se le aseguró armamento y un vehículo.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos están relacionados con el secuestro y homicidio de diez trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas del Estado de México registrado el 3 de febrero en Mazatlán.

Los generadores de violencia y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán para determinar su situación jurídica.