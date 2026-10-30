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Capturan a 'El Señor de la A' del 'Nuevo Cártel de Juárez'

Por: Diana Valeria Leyva

29 Octubre 2026, 14:07

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Tras su captura, 'El Señor de la A' fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para determinar su situación jurídica

Capturan a 'El Señor de la A' del 'Nuevo Cártel de Juárez'

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo este jueves a Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, líder del "Nuevo Cártel de Juárez" (NCDJ), en Chihuahua.

A través de las redes sociales, Omar García Harfuch detalló que cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a territorio estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Sedena, Sergio "N" es considerado jefe de plaza en el municipio de Rosales, Chihuahua, y presuntamente está relacionado con el trasiego de drogas y el tráfico de personas de México hacia Estados Unidos.

La dependencia también señaló que el detenido operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro "N", alias "Checo", identificado como jefe regional de 'La Línea'.

Trasladan al detenido a la Ciudad de México

Tras su captura, 'El Señor de la A' fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde será presentado ante un juez federal de control para determinar su situación jurídica.

Por su parte, el segundo detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, donde continuarán las investigaciones y las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) indicó que ambas personas quedaron sujetas a los procedimientos legales para definir su situación jurídica.

 

 

 

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