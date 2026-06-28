Capturan a "El Pelón" durante operativo en Uruapan, Michoacán

Tras su captura, Óscar “N” fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas

La captura de Óscar “N”, alias “El Pelón”, presunto jefe de sicarios vinculado a una célula de Los Caballeros Templarios, representa un nuevo golpe contra las estructuras criminales que aún operan en la región de Uruapan, Michoacán, una zona marcada por la disputa territorial, la extorsión y el control de actividades ilícitas.

El detenido, de 39 años y originario de Uruapan, fue identificado por autoridades de seguridad como un objetivo prioritario regional, debido a su presunta participación en la coordinación de grupos armados relacionados con remanentes de la organización criminal.

Capturan a “El Pelón” en operativo conjunto en Uruapan

La detención se realizó en la colonia Los Lagos, en el cruce de las calles Lago de Chapala y Lago de Cuitzeo, durante un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales.

En la intervención participaron elementos de la Guardia Civil de Michoacán, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, quienes desplegaron acciones de vigilancia e inteligencia en uno de los sectores considerados sensibles dentro del municipio.

Durante la captura, las autoridades aseguraron diversas dosis de una sustancia con características de metanfetamina, además de armamento y equipo táctico presuntamente relacionado con las actividades de la célula criminal.

De acuerdo con los reportes de seguridad, entre lo asegurado se encuentran un arma larga, un arma corta, un chaleco balístico y varios cargadores abastecidos, material que fue puesto a disposición del Ministerio Público para integrarse a la investigación correspondiente.

También se reportó el decomiso de dos bolsas con aproximadamente 27 gramos de una sustancia con características de metanfetamina, por lo que el detenido quedó bajo investigación por delitos relacionados con posesión de droga y portación de armas.

Las autoridades indagan si el armamento asegurado está vinculado con hechos violentos registrados recientemente en Uruapan y otros municipios cercanos, donde células criminales mantienen enfrentamientos por el control territorial.

Investigan su presunto papel como jefe de sicarios

Óscar “N” es señalado como presunto jefe de sicarios de una estructura relacionada con Los Caballeros Templarios, organización que, pese a haber sido debilitada en años anteriores, mantiene células remanentes activas en distintas zonas de Michoacán.

Las líneas de investigación apuntan a que el detenido habría participado en actividades como extorsión, cobro de piso, tráfico de drogas y operaciones armadas contra grupos rivales.

También se le investiga por su posible relación con diversos homicidios cometidos en Uruapan, así como por presuntamente encabezar acciones violentas en el marco de la disputa que mantienen distintas organizaciones por corredores estratégicos de la región.

La captura ocurre en un contexto de reacomodo criminal en Michoacán, donde remanentes de Los Caballeros Templarios, grupos ligados a Cárteles Unidos, Los Viagras y células del Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen disputas por el control de actividades ilícitas.

Uruapan es considerado un municipio estratégico por su ubicación y por su importancia económica, especialmente en torno a la producción y distribución de productos agrícolas como el aguacate y el limón, sectores que durante años han sido blanco de extorsiones por parte de grupos criminales.

La presencia de estructuras armadas en esta región ha convertido al municipio en uno de los puntos más complejos para las autoridades de seguridad, debido a la mezcla entre economía formal, rutas de comunicación y disputas por mercados ilícitos.

La investigación continuará abierta

Tras su captura, Óscar “N” fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Hasta el momento no se ha informado si la detención derivará en nuevas órdenes de aprehensión, cateos o acciones contra otros presuntos integrantes de la célula criminal a la que estaría vinculado.

La aprehensión de “El Pelón” se suma a los operativos recientes contra estructuras criminales que operan en Michoacán, en medio de los esfuerzos por contener la violencia y reducir la capacidad operativa de grupos que mantienen presencia en la región de Uruapan.