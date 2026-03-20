Capturan a 'El Patas' tras enfrentamiento en Sinaloa; 11 abatidos

Se detalló que en esta intervención, también se localizó a una mujer que fue identificada como hija de un líder criminal dentro del inmueble intervenido

Autoridades federales detuvieron este jueves a Oswaldo "N", alias "El Patas" y abatieron al menos a 11 presuntos delincuentes durante un enfrentamiento registrado en el estado de Sinaloa.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que el despliegue operativo se efectúo en un domicilio vinculado a "Los Mayos", donde fue detenido el presunto miembro de esta organización criminal.

Este hombre era considerado como el número 19, uno de los principales lugartenientes de Ismael "El Mayo" Zambada.

Se detalló que en esta intervención, también se localizó a una mujer que fue identificada como hija de un líder criminal dentro del inmueble.

Debido a que no cuenta con actividades delictivas o antecedentes registrados en su contra, las autoridades mencionaron que fue liberada y posteriormente entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque.

Como resultado de estos hechos, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.