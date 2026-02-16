Capturan a 'El Güero Metralletas' por homicidio en Jacona

Autoridades detallaron cómo se integró la investigación, el operativo coordinado y los indicios que permitieron ubicar al presunto responsable

La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre señalado como probable responsable de un homicidio calificado ocurrido en el municipio de Jacona. La detención se realizó como parte del operativo Fuerza de Tarea para la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión, en coordinación con corporaciones de seguridad estatal.

De acuerdo con información oficial, el detenido fue identificado como Marco Antonio “N”, quien es investigado por su posible participación en la privación de la vida de un hombre registrada el pasado 3 de febrero en la colonia Trasierra. Las autoridades indicaron que el arresto se efectuó tras la integración de pruebas que permitieron solicitar el mandato judicial correspondiente.

¿Qué ocurrió en el homicidio investigado en Jacona?

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como José Eduardo H., presuntamente sostuvo una discusión con el ahora detenido en la calle Estado de Baja California, ubicada en la colonia Trasierra.

Durante el altercado, el imputado habría utilizado un arma de fuego corta calibre .9 milímetros, la cual presuntamente accionó en contra de la víctima. La agresión provocó lesiones que derivaron en la muerte del afectado en el lugar.

Tras recibir el reporte, autoridades ministeriales iniciaron trabajos periciales, recopilación de testimonios y análisis de evidencias con el objetivo de establecer la probable participación del detenido en el delito investigado.

Orden judicial permitió realizar la captura

La Fiscalía estatal informó que, después de integrar la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente contra el presunto responsable.

Una vez concedido el mandato judicial, elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Guardia Civil, implementaron un operativo para localizar al señalado. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal.