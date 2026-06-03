Capturan a 'El Gabito', operador de Los Chapitos

Autoridades detuvieron a Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como uno de los principales operadores de Los Chapitos

Gabriel Nicolás Martínez Larios, conocido como “El Gabito” o “El 80”, fue detenido en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió alrededor de las 20:15 horas en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico.

Tras su captura, el presunto integrante de la facción de Los Chapitos fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargará de las investigaciones correspondientes y de su traslado a la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente los delitos específicos por los que se le acusa.

Identificado como líder regional de Los Chapitos

Informes de inteligencia y diversos reportes de seguridad identifican a Martínez Larios como uno de los principales operadores de Los Chapitos en la región sur de Sinaloa, particularmente en los municipios de Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa.

Su detención ocurre en un contexto marcado por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que se ha intensificado desde septiembre de 2024.

Las autoridades consideran que la captura representa un golpe relevante para la estructura operativa de este grupo criminal en la entidad.

El nombre de “El Gabito” cobró mayor notoriedad pública después del asesinato de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, ocurrido en diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

Medina González era considerado jefe de seguridad de Los Chapitos y coordinaba a diversos mandos regionales dentro de la organización.

Tras su muerte, distintas investigaciones señalaron a Martínez Larios como uno de los principales perfiles para asumir mayores responsabilidades dentro de la estructura criminal.

Reportes especializados indican que mantenía una relación operativa cercana con “El Panu” y que ambos recibían instrucciones de los principales líderes de la facción.

Trayectoria dentro del grupo criminal

Documentos de inteligencia militar elaborados en años anteriores ya ubicaban a Gabriel Nicolás Martínez Larios como un operador activo en la región sur de Sinaloa.

Las investigaciones también mencionaban la participación de otros integrantes de su familia en actividades relacionadas con la organización criminal en distintos municipios sinaloenses.

Aunque nació en Guadalajara, Jalisco, Martínez Larios se estableció junto con su familia en El Rosario, Sinaloa, donde comenzó su trayectoria dentro de la estructura delictiva bajo el mando de operadores regionales del cártel.

Con el paso de los años logró escalar posiciones, especialmente después de la muerte de uno de sus hermanos, quien previamente ocupaba un papel relevante dentro del grupo.

De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas y reportes de seguridad, “El Gabito” participó en disputas por el control territorial en la zona de Mazatlán tras la captura de Joaquín Guzmán Loera en 2016.

También se le ha relacionado con enfrentamientos contra grupos rivales que buscaban disputar rutas y áreas de influencia en distintas regiones del noroeste del país.

Además, informes difundidos en años anteriores señalaron presuntos vínculos con redes de protección que le habrían permitido conocer con anticipación algunos operativos de seguridad.