Capturan a 'El Cabo' por desaparición de personas en Jalisco

Fernando 'N', investigado por delitos relacionados con desaparición de personas, delincuencia organizada con fines de trata y delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención en Ciudad Acuña, Coahuila, de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado por su probable participación en actividades de reclutamiento, secuestro y desaparición de personas.

La dependencia federal detalló que el operativo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, logrando la captura de Fernando “N”, investigado por delitos relacionados con desaparición de personas, delincuencia organizada con fines de trata y delitos contra la salud.

De acuerdo con reportes de medios locales, el detenido sería Fernando 'N', alias “El Cabo”, quien fue arrestado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Lo vinculan con operaciones ilegales en Jalisco

Las investigaciones de la FGR apuntan a que el sospechoso habría participado en labores de reclutamiento, entrenamiento, vigilancia y privación ilegal de la libertad en el estado de Jalisco.

En particular, las autoridades lo relacionan con actividades realizadas en un inmueble conocido como 'La Galera', ubicado en el poblado de La Vega.

La Fiscalía señaló que la captura representa un avance importante en las investigaciones sobre desapariciones y estructuras criminales dedicadas al reclutamiento y adiestramiento ilícito.

Tras su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco, donde se definirá su situación legal.

Predios investigados por presuntos entrenamientos criminales

Tanto el Rancho Izaguirre como el predio denominado 'La Galera' han sido objeto de investigaciones federales y estatales, debido a presuntas operaciones de secuestro y capacitación criminal atribuidas al CJNG.

El Rancho Izaguirre, descrito por la Fiscalía como un “campo de adiestramiento” operado por un grupo delictivo, es investigado desde marzo de 2025, cuando las autoridades detectaron actividades relacionadas con el cartel.

En el sitio se localizaron cientos de prendas y objetos personales que, según colectivos de búsqueda, podrían pertenecer a personas desaparecidas y actualmente permanecen bajo análisis forense.