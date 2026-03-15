Capturan a cuatro colombianos tras robo de joyería en CDMX

El valor aproximado de la mercancía asciende a 400 mil pesos, equivalentes a alrededor de 22 mil 300 dólares, y fue reconocida por la víctima

Cuatro hombres de origen colombiano, presuntamente relacionados con el robo de 739 piezas de plata con valor aproximado de 22 mil 300 dólares, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La dependencia informó este sábado que la detención ocurrió luego de que la víctima solicitara apoyo a policías que realizaban labores de vigilancia en calles de la capital.

Víctima pidió apoyo a policías durante patrullaje

De acuerdo con un comunicado de la SSC, los agentes efectuaban un recorrido de seguridad en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, cuando un ciudadano se acercó para pedir ayuda.

El hombre explicó que había viajado desde el estado de Guerrero hacia la capital con el propósito de entregar diversas piezas de plata en una joyería del Centro Histórico.

Asaltantes lo amenazaron con una navaja

Según su testimonio, en el trayecto fue interceptado por cuatro sujetos, quienes lo amenazaron con una navaja y le quitaron una maleta que contenía la mercancía.

Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron en un vehículo. El afectado decidió tomar un taxi para seguirlos y posteriormente solicitó la intervención de los policías, a quienes señaló a los presuntos responsables que se encontraban a unos metros del lugar.

Recuperan piezas de plata y detienen a los sospechosos

Los agentes lograron detener a los individuos y, durante la revisión, les aseguraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, una navaja y una maleta que contenía las 739 piezas de joyería de plata.

El valor aproximado de la mercancía asciende a 400 mil pesos, equivalentes a alrededor de 22 mil 300 dólares, y fue reconocida por la víctima como de su propiedad.

Quedan a disposición de autoridades

Los detenidos, de 52, 48, 43 y 24 años de edad, dijeron ser ciudadanos colombianos. Tras informarles sus derechos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación del caso.

Las piezas de plata recuperadas también quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte del proceso legal.