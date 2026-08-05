Capturan a conductor con 217 kilos de cocaína ocultos en CDMX

García Harfuch aseguró que tras este hallazgo se realizarán las indagatorias pertinentes con el objetivo de definir las rutas de trasiego de drogas

En un operativo coordinado, autoridades detuvieron este lunes a una persona que trasladaba 217 kilogramos de cocaína ocultos dentro de un vehículo mientras circulaba por calles de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de redes sociales que su captura se dio sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 5+400 de la alcaldía Tlalpan.

Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026 Mencionó que esta aprehensión forma parte de las acciones de vigilancia efectuadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes observaron que el sospechoso cambiaba de carril constantemente. Al revisar la unidad, autoridades se percataron de que el compartimiento del asiento trasero contenía decenas de cajas empaquetadas con cinta color beige, por lo que fueron extraídas del vehículo y aseguradas. El titular de la dependencia aseguró que tras este hallazgo se realizarán las indagatorias pertinentes con el objetivo de definir las rutas de trasiego de drogas, así como su destino final.