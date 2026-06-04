Capturan a cocodrilo hallado en alcantarilla de Coyoacán, CDMX

El hallazgo causó sorpresa entre los habitantes debido a que se trata de un hecho inusual porque esta zona no forma parte del hábitat natural de estos reptiles.

Personal de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México capturaron un ejemplar de cocodrilo que fue visto en una alcantarilla.

El reporte fue hecho por vecinos de la colonia CTM VII Culhuacán quienes fueron sorprendidos al observar dicho ejemplar.

Al sitio arribó personal de la alcaldía de Coyoacán y en coordinación con la Territorial Culhuacanes y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de Coyoacán lograron capturar al pequeño cocodrilo de aproximadamente 20 centímetros de largo.

El ejemplar fue canalizado a protección animal para su resguardo.

El hallazgo causó sorpresa entre los habitantes debido a que se trata de un hecho inusual porque esta zona no forma parte del hábitat natural de estos reptiles.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los detalles sobre como llegó dicho ejemplar al sistema de drenaje en la zona.

No se descarta que el animal haya sido resguardada como mascota ilegalmente o de forma irregular que escapó o fue abandonada.