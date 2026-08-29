Capturan a cinco tras cateos contra célula criminal en Jalisco

Los detenidos estarían relacionados con actividades vinculadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes

Autoridades federales realizaron tres cateos en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco, como parte de una operación contra una organización delictiva, que dejó cinco personas detenidas, entre ellas una mujer identificada como Ana “N”, alias “La Tía”.

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En Jalisco, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron tres cateos en Tonalá y Zapopan, donde detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana “N”, alias “La Tía”, identificada como líder de una célula delictiva.



Los detenidos están relacionados con delitos de… pic.twitter.com/lUbAnoTK8b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026 Entre las personas capturadas se encuentra Ana “N”, conocida como “La Tía”, quien es señalada por las autoridades como presunta líder de una célula delictiva. Los cinco detenidos estarían relacionados con actividades vinculadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes. De acuerdo con la información proporcionada, los detenidos estarían relacionados con el traslado de personas migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos. Las investigaciones buscan establecer la participación de los integrantes de la célula en las distintas actividades delictivas atribuidas a la organización. Aseguran vehículos y equipo tecnológico Durante las diligencias, las autoridades también aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y terminales de pago. Los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones derivadas de los cateos.