Capturan a cinco armados con arsenal tras denuncia en Sinaloa

Los tres menores y dos adultos aprehendidos en la capital de Sinaloa quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

En atención a una llamada anónima realizada al número de denuncia 089, elementos del Grupo Interinstitucional detuvieron a cinco personas, entre ellas tres menores de edad, en posesión de armamento de alto poder, municiones y equipo táctico en la capital sinaloense.

El despliegue operativo fue ejecutado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, quienes acudieron a un inmueble ubicado en el sector Aguaruto tras recibir el reporte sobre la presencia de civiles armados.

Durante la intervención en el sitio, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de los cinco masculinos y procedieron al aseguramiento de un arsenal que incluye cinco fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, 25 cargadores y 750 cartuchos del mismo calibre.

Tras denuncia anónima al 089, el Grupo Interinstitucional detuvo a 5 civiles, con fusiles y municiones



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), con apoyo… pic.twitter.com/EtNxskzH10 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 12, 2026 Asimismo, las autoridades aseguraron un vehículo Nissan Versa color blanco con reporte de robo vigente, así como cinco chalecos tácticos y nueve placas balísticas. Tanto los detenidos como los indicios balísticos y el automóvil fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal correspondiente para la integración de la carpeta de investigación y la definición de su situación legal.