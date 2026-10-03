Capturan a 'Capitán Sol' por caso de huachicol fiscal en Jalisco

Identificado como capitán retirado de la Secretaría de Marina cuyo nombre cobró relevancia dentro de las investigaciones por huachicol fiscal

La Secretaría de Marina anunció este miércoles que se detuvo a Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol” y/o “Mike” por su presunta participación en operaciones criminales ligadas al caso de huachicol fiscal.

A través de redes sociales, la dependencia informó que esta captura se realizó como resultado de trabajos de investigación e inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026 ¿Quién es Miguel Ángel "N", alias "Capitán Sol"? Miguel Ángel “N” fue identificado como capitán retirado de la Secretaría de Marina cuyo nombre cobró relevancia dentro de las investigaciones federales por una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. De acuerdo con las investigaciones reveladas por la Fiscalía General de la República (FGR), el exmarino habría fungido como presunto enlace dentro de una estructura relacionada con el ingreso y distribución ilegal de combustibles. Su nombre también fue vinculado con operaciones en distintas aduanas marítimas, entre ellas las de Altamira, Tampico y Guaymas. Antes de su detención, Miguel Ángel “N” era señalado como uno de los objetivos de las autoridades dentro de las indagatorias contra esta presunta red. Dicha investigación también ha involucrado a otros integrantes y exintegrantes de la Secretaría de Marina, así como a personas relacionadas con la operación de las Aduanas.