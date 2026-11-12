Capturan a 'Beto Leyva', presunto operador del Cártel de Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a José Alberto “N”, alias "Beto Leyva" en Tijuana, Baja California.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que fue identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango. De acuerdo con las investigaciones, coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación. También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos. La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Además, cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos. Para esta acción se contó con el intercambio de información e inteligencia con @HSI_HQ de Estados Unidos. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026

Según las investigaciones, el detenido presuntamente coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, además de estar relacionado con secuestros de migrantes, por quienes exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

Autoridades también lo vinculan con negocios presuntamente utilizados para lavar dinero de la organización criminal, así como con una red dedicada a conseguir armas y vehículos robados en Estados Unidos.

La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, José Alberto “N” cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos. Para llevar a cabo esta acción, las autoridades mexicanas intercambiaron información e inteligencia con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ese país