Capturan a 14 integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Autoridades federales dieron a conocer este miércoles la captura de 14 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos dos líderes regionales en el estado de Chiapas.
A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer que la aprehensión de estos supuestos delincuentes se dio en el municipio de Benemérito de las Américas.
En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas dos personas identificadas como líderes regionales. Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas. Las instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a quienes generan violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026
¿Qué se aseguró en la captura de 14 miembros del Cártel de Sinaloa?
Durante las acciones, las autoridades aseguraron los siguientes objetos de delito:
- 12 armas largas.
- 97 cargadores.
- 882 cartuchos.
- 17 chalecos tácticos con placas balísticas
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.