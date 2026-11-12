Capturan a 14 integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Durante las acciones, las autoridades aseguraron alrededor de una docena de armas largas y casi un centenar de cargadores

Autoridades federales dieron a conocer este miércoles la captura de 14 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos dos líderes regionales en el estado de Chiapas.

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer que la aprehensión de estos supuestos delincuentes se dio en el municipio de Benemérito de las Américas.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas dos personas identificadas como líderes regionales. Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas. Las instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a quienes generan violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026 ¿Qué se aseguró en la captura de 14 miembros del Cártel de Sinaloa? Durante las acciones, las autoridades aseguraron los siguientes objetos de delito: 12 armas largas.

97 cargadores.

882 cartuchos.

17 chalecos tácticos con placas balísticas En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.