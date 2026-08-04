Capturan a 13 con varias toneladas de droga en costas de Chiapas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que este operativo evitó que millones de dosis de droga se distribuyeran por las calles

Elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo este lunes la incautación de más de cuatro toneladas de cocaína, lo que derivó en la captura de 13 personas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que este operativo evitó que millones de dosis de droga se distribuyeran por las calles.

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y… pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026 Afirmó que durante esta administración, la Secretaría de Marina aseguró más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos. En esta publicación, informó que, durante una operación terrestre, un elemento de la naval resultó herido y un agresor perdió la vida en Nayarit.