Capturan a 11 ligados a homicidios y venta de droga en Edomex

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en el Estado de México que culminó con la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con homicidios y la venta de droga, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los reportes oficiales, los arrestos se efectuaron en los municipios de Tultitlán y Coacalco, zonas donde operaban células delictivas que habrían participado en múltiples hechos de violencia y delitos relacionados con drogas.

Estrategia coordinada de seguridad

Las detenciones fueron resultado de un trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las fuerzas armadas.

En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 30, 2026

El operativo forma parte de una estrategia para desarticular grupos delictivos que operan en el norte del Valle de México.

Delitos atribuidos a los detenidos

Las autoridades indicaron que los 11 detenidos estarían relacionados con al menos 16 homicidios, además de actividades de narcomenudeo en distintos puntos de la región.

También se informó que los arrestados presuntamente pertenecen a grupos identificados como “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, señalados por su comportamiento violento.

Detención de policías municipales

Entre los detenidos se encuentran dos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, señalados por presunta colaboración con las organizaciones criminales.

Los agentes fueron identificados como Lucio “N”, alias “El Señor del Sombrero”, y Enrique “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Situación legal y seguimiento del caso

Los 11 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos imputados.

Los detenidos fueron identificados como:

Lucio “N”, alias El Señor del Sombrero

Luis Antonio “N”, alias El Lobito

Francisco “N”, alias El Donas

Pako Uriel “N”

Einar Quitze “N”

Gohan Josafat “N”

Fátima “N”, alias La Fany

Enrique “N”

David “N”

Iván “N”, alias Meca

Néstor “N”

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y no se descarta la emisión de nuevas órdenes de aprehensión derivadas de este caso.

La Secretaría de Seguridad destacó que este operativo refleja la coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir la violencia y fortalecer la seguridad en el Estado de México.