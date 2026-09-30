Capturan 57 presuntos delincuentes durante despliegues en Chiapas

Entre las aprehensiones se destacó que 34 de ellos se encuentran ligados a una agresión armada registrada en Tuxtla Gutiérrez

Autoridades federales y estatales destacaron este martes la detención de 57 presuntos delincuentes durante las acciones de reforzamiento de seguridad desplegadas en Chiapas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, se les decomisaron nueve armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de 5 mil dosis de droga y una docena de vehículos.

En el marco del reforzamiento de la seguridad en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, en coordinación con @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 57 personas y aseguraron nueve armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de 5 mil… pic.twitter.com/Jjap1Yclod — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 29, 2026 Entre las aprehensiones se destacó que 34 de ellos se encuentran ligados a una agresión armada registrada en Tuxtla Gutiérrez. Según las autoridades, este ataque armado ocurrió en las inmediaciones de la colonia Las Granjas, donde tres personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas. También destacaron la captura de José Edwin "N", quien cuenta con una orden de aprehensión vigente, así como la requisición por parte de las autoridades de El Salvador. Todo lo asegurado, tanto los detenidos como los objetos de delito, se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias de ley.