Capturan 3 sospechosos de muerte de menor por deuda de mil pesos

El niño, de 5 años, fue hallado sin vida el 4 de agosto, luego de ser tomado como "garantía" por una deuda por unos prestamistas

El hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de cinco años en una vivienda de La Paz, Estado de México, marcó el desenlace de una investigación que involucra a tres miembros de una familia, ahora recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los detenidos, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, enfrentan cargos por delitos relacionados con la desaparición de persona y otros posibles ilícitos en perjuicio de la víctima.

El niño identificado como Fernandito, fue hallado sin vida el pasado 4 de agosto, luego de ser sustraído por los prestamistas como “garantía” por una deuda de $1,000 pesos.

Organizaciones civiles y activistas han comenzado a exigir protocolos más eficaces de atención a menores en riesgo, así como investigación a fondo sobre la actuación del DIF y la Fiscalía mexiquense.