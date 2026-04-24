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Capturan 10 miembros del grupo delictivo de 'El Guano' en Durango

Por: Diana Leyva

23 Abril 2026, 10:19

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Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Marina fueron los responsables de llevar a cabo este operativo

Capturan 10 miembros del grupo delictivo de 'El Guano' en Durango

Autoridades federales dieron a conocer este jueves la captura de 10 presuntos miembros de un grupo delictivo vinculado a Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano" en los operativos registrados en el estado de Durango.

Estos despliegues se llevaron a cabo en el poblado de La Cebadilla, del municipio de Tamazula, donde se encontraron a estos diez supuestos delincuentes en posesión de armas de fuego

Entre los detenidos se destacan las personas:

  • Abel "N", mano derecha y persona de mayor confianza del Guano
  • Eber Israel "N", operador financiero y logístico del Guano, encargado de la compra de armamento, drones y explosivos
  • Etzair Lugo "N", jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos.

Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Marina fueron los responsables de llevar a cabo este operativo.

Esto fue lo que aseguraron durante el operativo contra el grupo delictivo de "El Guano"

Autoridades dieron a conocer que en estos despliegues se registró la presencia de los siguientes objetos del delito:

caen-10-integrantes-grupo-delictivo-guano.jpg

  • Una ametralladora calibre 5.56 mm
  • 10 armas largas de diferentes calibres
  • Un arma corta
  • Artefactos explosivos
  • Diversos cargadores y cartuchos

 

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