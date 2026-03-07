Captura ICE y FGR a ‘Beto’ Bazán del Cártel del Golfo

El detenido estaría relacionado con el traslado de varios cargamentos de droga que posteriormente eran introducidos al mercado estadounidense.

Autoridades de EUA y México capturaron en Salamanca, Guanajuato, a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, presunto integrante del Cártel del Golfo acusado de participar en el contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.

La detención fue confirmada por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizó en el municipio de Salamanca, donde fue localizado el sospechoso que contaba con una orden de captura internacional emitida semanas antes.

Orden de captura internacional fue emitida en enero

El nombre de Bazán-Salinas había sido incluido en una alerta internacional desde el 21 de enero, cuando el ICE difundió su fotografía y solicitó apoyo para su localización.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como un presunto operador vinculado con el tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia distintos puntos de EUA.

Según la información difundida por las agencias de seguridad, el detenido estaría relacionado con el traslado de varios cargamentos de droga que posteriormente eran introducidos al mercado estadounidense.

Operativo conjunto entre agencias de México y EUA

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre agencias de ambos países, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico.

En estas operaciones participan organismos estadounidenses como el HSI, ICE y DEA, en coordinación con autoridades mexicanas encargadas de las investigaciones y detenciones en territorio nacional.

Tras su detención, Bazán-Salinas quedó a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica y los posibles procesos relacionados con los delitos que se le imputan.